انت الان تتابع تفاصيل خبر موقع المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر أكتوبر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تصدر المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الارضي في تاريخ 15 اكتوبر الجاري، لتحاسب عملاءها على فواتير الهاتف الارضي بنظام الربع سانوي، من 15 يوليو، حتى التاريخ المذكور أعلاه، وعليه فيمكن الاستعلام عن القيمة مستحقة الدفع المسجلة على الرقم المنزلي، وذلك من خلال موقع شركة we الإلكتروني، كما يساهم الدفع في الموعد المحدد في تجنب إنقطاع الخدمة، أو تسجيل غرامات تأخير، ويمكنك أيضاً إتمام العديد من الخدمات الأخرى، التي يقدمها موقع الشركة لعملائها على مدار الساعة.

آليات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي والمواعيد المحددة للسداد

في البداية نتناول المواعيد التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات we، والتي تشمل موعد إصدار فاتورة التليفون الارضي اكتوبر 2021, وفترات السماح المقررة للسداد، حيث قامت الشركة مؤخراً بإعلان موعد إصدار الفواتير للعملاء، وذلك في تاريخ 15 من شهر أكتوبر الجاري، ليتم تحصيل رسوم الفواتير المستحقة من هذا التاريخ، وبعد ذلك يتم إحتساب فترة السماح التي تصل إلى شهر ميلادي كامل، من منتصف الشهر التالي لميعاد إصدار الفاتورة، ومن ثم يتم تحويل الخط الارضي إلى نظام الاستقبال فقط، في حالة عدم السداد، ليتم بعد ذلك إحتساب شهر إضافي، ثم يتم وقف كامل للخط عند عدم السداد.

وفي نهاية هذه الفقرة نوضح آليات استعلام فاتورة الخط الارضي، والتي تتم من خلال توفير كود محافظة العميل، ورقم الخط الارضي، وبعد ذلك يجب إتباع التالي:

دخول رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات.

إختيار أيقونة دفع فاتورة التليفون الارضي.

كتابة البيانات اللازمة لاستكمال الاستعلام.

ثم نقر خانة عرض، ليتم إظهار قيمة الفاتورة المراد دفعها.

خدمات موقع الشركة المصرية للاتصالات

تطلق الشركة المصرية للاتصالات عبر موقعها الإلكتروني، العديد من العروض والهدايا القيمة لعملاءها، كما هناك عروض خاصة لمستخدمي تطبيق الشركة my we, إلى جانب مختلف الخدمات المميزة التي يقدمها الموقع، والتي من أبرزها: