انت الان تتابع تفاصيل خبر لإضافة الأبناء على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر عليك إتباع هذة الخطوات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التموين المصرية والتجارة الداخلية إضافة الأبناء على بطاقات التموين، وذلك للفئات الأكثر احتياجا، وحرصا من الوزارة بتقديم الدعم لمستحقيه قامت الوزارة بوضع شروط للفئات المستحقة للدعم وهي كالتالي:

إذا كان موظف حكومي عليه تقديم مفردات المرتب المعتمدة توضح أن دخلهم لا يزيد عن 2400 جنيهًا شهريًا مع تقديم مفردات المرتب المعتمدة.

أما إن كان من أصحاب المعاشات عليه أن يقدم برنت تأمينات يفيد أن معاشه لا يزيد عن 1500 جنيهًا شهريًا.

أما إذا كان من أصحاب المهن الحرة يقدم ما يفيد أن دخل الأسرة لا يزيد عن 2400 جنيه شهري.

وعلى المتقدمين توقيع إقرار على صحة البيانات المقدمة وذلك لتحميلهم كافة المسئولية القانونية في حالة تقديم أي بيانات مزوره أو مخالفة ما ورد، وتقديمه إلى مكاتب التموين مع الأوراق المطلوبة.

خطوات إضافة الأبناء من خلال الموقع

تسجيل الدخول عبر موقع التموين اختيار تبويب إضافة أفراد جدد من القائمة الرئيسية للموقع. كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة في الخانات المخصصة. كتابة بيانات مكتب التموين للإدارة التابع لها البطاقة التموينية. كتابة بيانات المراد في إضافتهم للمنظومة التموينية. تحميل الأوراق التي تثبت صلة القرابة بين المراد إضافته وصاحب البطاقة التموينية. الضغط على زر الحفظ.

الشروط الواجب توافرها لتقيد الأبناء على بطاقات التموين

على أن يكون المتقدمون بطلب إضافة المولود من الفئات مستحقه للدعم. أن يكون المتقدم بالطلب مصري وكذلك المولود المراد إضافته للبطاقة مصري الجنسية. الحد الأقصى لإضافة المواليد على البطاقة طفلين. أن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى بين المولود وصاحب البطاقة. وأن يكون المولود من الفئات العمرية المسموح بإضافتها على البطاقة التموين.

وحرصا من الحكومة على دعم الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، خاصة من الأرامل والأيتام والعمالة الغير منتظمة الغير مستقر دخلهم والذي تأثر بعد جائحة كورونا، لذلك أتاحت إضافة الأبناء على بطاقات التموين لصرف حصصهم في السلع الغذائية المدعمة لتقليل العبء عليهم.