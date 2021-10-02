/654002/ماس-كهربيحريق-هائل-بقرية-خوالد-أبوشوشة-بشمال-قنا
شهدت أهلي قرية خوالد أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، لحريق هائل بسبب ماس كهربائي .
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق خوالد أبوشوشة
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا مساعد وزير الدخلية، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت ، يفيد بورود بلاغا من اهلي القرية، باندلاع حريق فى منزلين بقرية خوالد أبوشوشة، تسبب فى تلفيات مادية دون أن يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.
اتضح أن المنزل الأول مكون من طابق واحد بالطوب الأبيض على مساحة قيراط ملك «ابراهيم حسن عباس ٣٧ عاماً »، عامل عادى ، و الخساير غرفة نوم و بعض أدوات المعيشة، و المنزل الثانى من طابق واحد مبنى بالطوب الأبيض على مساحة قيراط ملك المواطن نصر الدين حسن عباس ٦٠ عاماً، عامل عادى ، و الخساير غرفة نوم و بعض أدوات المعيشة.
إدارة الحماية المدنية بـ قنا
وعلي الفور دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى ، مدير الإدارة ، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق، و تمكنت قوات الحماية، من السيطرة على الحريق قبل الامتداد للمنازل المجاورة.
تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «ماس كهربي»حريق هائل بقرية خوالد أبوشوشة بشمال قنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.