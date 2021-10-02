«ماس كهربي»حريق هائل بقرية خوالد أبوشوشة بشمال قنا

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق خوالد أبوشوشة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا مساعد وزير الدخلية، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت ، يفيد بورود بلاغا من اهلي القرية، باندلاع حريق فى منزلين بقرية خوالد أبوشوشة، تسبب فى تلفيات مادية دون أن يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.

اتضح أن المنزل الأول مكون من طابق واحد بالطوب الأبيض على مساحة قيراط ملك «ابراهيم حسن عباس ٣٧ عاماً »، عامل عادى ، و الخساير غرفة نوم و بعض أدوات المعيشة، و المنزل الثانى من طابق واحد مبنى بالطوب الأبيض على مساحة قيراط ملك المواطن نصر الدين حسن عباس ٦٠ عاماً، عامل عادى ، و الخساير غرفة نوم و بعض أدوات المعيشة.

إدارة الحماية المدنية بـ قنا

وعلي الفور دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى ، مدير الإدارة ، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق، و تمكنت قوات الحماية، من السيطرة على الحريق قبل الامتداد للمنازل المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.