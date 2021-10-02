/654007/أتلتيكو-مدريد-يتصدر-الدوري-الإسباني-بالفوز-على-برشلونة-بثنائية-ليمار-وسواريز

تمكن فريق أتلتيكو مدريد الفوز على برشلونة، في قمة مباريات الجولة الثامنة بهدفين مقابل لا شئ.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن أتلتيكو مدريد أن يحقق الفوز بأهداف توماس ليمار ولويس سواريز، ليصعد للنقطة رقم 17 ويتصدر الليجا رفقة ريال مدريد الذي يحمل نفس الرصيد مع تبقى مباراة في هذه الجولة للملكي.

أما فريق برشلونة ظل يستمر في المركز الثامن ولعب 7 مباريات ولديه مباراة مؤجلة، ولديه من الرصيد 12 نقطة.

ويعاني فريق برشلونة خلال الفترة الحالي وتعرض للهزيمة الثانية على التوالي بعد الهزيمة الأسبوع الماضي أمام بنفيكا البرتغالي بثلاثية نظيفة، ببطولة دوري أبطال أوروبا، واليوم يتعرض لهزيمة آخرى أمام أتلتيكو بهدفين مقابل لا شئ.

وفاز لويس سواريز لاعب برشلونة بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وسجل أول أهدافة ضد فريقة السابق برشلونة في تاريخة.

وأصبح لويس سواريز من اللاعبين الذين سجلوا في جميع فرق الدوري الإسباني طوال مشاركاتة في لا ليجا.

أسوء بدايات برشلونة في تاريخه بدوري أبطال أوروبا

فشل الفريق الإسباني برشلونة في تحقيق الفوز على الفريق البرتغالي بنفيكا، في لقاء الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على الأراضي البرتغالية.

وقع الفريق الكتلوني في أكبر فخ له في بطولة دوري أبطال أوروبا على مر تاريخ برشلونة في البطولة، والتي يتلقي فيها الخسارة لمرتين على التوالي، في اول انطلاقات البطولة.

أتلتيكو مدريد وبرشلونة

تلقت برشلونة الهزيمة الثانية لها في بطولة دوري أبطال اوروبا لنسخة 2021\ 2022، على يد بنفيكا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في لقاء غابت فيه السيطرة وتمريرات الكتلون التي يشتهر بها.

تاريخ برشلونة في دوري أبطال أوروبا

كان آخر لقب توج به فريق برشلونة بدوري أبطال أوروبا فى موسم 2014/2015 بعد الفوز على يوفنتوس 3-1، ومنذ ذلك الحين لم يستطيع ميسي ورفاقه فى الحصول على البطولة الأهم والتى تعد الهدف الأساسي لإدارة الفريق الكتالونى والنجم الأرجنتينى.

وفى موسم 2015/2016، فشل فريق برشلونة فى تخطى الدور ربع النهائى من دوري أبطال أوروبا والخروج أمام أتلتيكو مدريد، حيث فاز فى الذهاب بنتيجة 2-1 وخسر إياباً بهدفين نظيفين.

وخلال موسم 2016/2017، ودع تشامبيونزليج من نفس الدور أيضاً ضد يوفنتوس بعدما خسر ذهاباً بثلاثية نظيفة فى "إليانز ستاديوم"، وتعادل سلبياً فى كامب نو.

وشهد موسم 2017/2018، على المرة الثالثة التى يودع فيها البارسا دوري الأبطال من ربع النهائى، وذلك ضد روما فى ريمونتادا تاريخية، حيث فاز البلوجرانا ذهاباً بنتيجة 4-1 ثم يقلب الذئاب الطاولة على الفريق الكتالونى فى الأولمبيكو ويهزمه بثلاثية نظيفة ليودع البطولة.