/654008/بعد-تألقه-في-برنامج-بدون-كحول-أحمد-أمين-يستعد-للظهور-على-الفضائيات

حقق الممثل الصاعد أحمد أمين، نجاح كبير ببرنامجه الذي يقدمه بعنوان «بدون كحول» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «اليوتيوب».

دوت الخليج يرصد النجاح الواسع الذي حققه الممثل الصاعد أحمد أمين.

لاقت حلقات برنامج «بدون كحول» نجاح كبير جداً، حيث تخطت عدد من الحلقات النصف مليون مشاهدة، كما لاقت إعجاب كبير من المتابعين حيث يناقش أحمد أمين العديد من القضايا المجتمعية بشكل كوميدي ساخر.

أحمد أمين من اليوتيوب لشاشات التليفزيون

ويستعد الممثل أحمد أمين، لنقل تجربته من السوشيال ميديا واليوتيوب لعرض البرنامج الخاص به على القنوات الفضائية حيث يجري عدة مفاوضات للاستقرار على القناة العارضة للبرنامج.

بداية أحمد أمين الفنية

يذكر أن أحمد أمين، بدأ تجربته الفنية منذ رمضان ٢٠٢٠، كما يستعد لطرح أفكار جديدة استعداداً للموسم الجديد من البرنامج الذي سوف يتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021.