/654009/تحديد-موعد-انتخابات-اتحاد-الكرة-المصري-تعرف-على-التفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم الدعوة من جانب أعضاء الجمعية العمومية لاختيار مجلس جديد للجبلاية يوم 30 أكتوبر الجاري، وتقام الانتخابات في شهر نوفمبر المقبل.

وتم الاتفاق على تطبيق بند الـ 8 سنوات بأثر رجعي، ويتم تطبيقة على جميع المناصب، فيما يحق للعضو الذي قضى 8 سنوات التواجد على منصب الرئيس والنائب.

وسيكون عدد أعضاء الجبلاية 9 أفراد، بواقع نائب ورئيس و6 أعضاء، كما تم الاتفاق على أن تكون القائمة مغلقة وليست بشكل فردي.

وائل جمعة: كارلوس كيروش لا يضم أي لاعب لمنتخب مصر إلا بمعايير فنية.. والمنتخب ملك للجميع

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن هناك معايير للجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل إختيار العناصر الأفضل في منتخب مصر خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" الجهاز الفني لمنتخب مصر يسعى لتواجد افضل العناصر خلال الفترة القادمة لأنها هامة للغاية، وكان لابد أن يتم الاعتماد على عدد كبير من القائمة السابقة نظرا لتواجدها وخبراتها مع المنتخب".

انتخابات اتحاد الكرة المصري

وزاد" منتخب مصر مفتوح للجميع، ونريد تواجد أفضل العناصر بشكل متميز، ونريد إظهار اللاعبين وأن نصل لهم أن منتخب مصر للجميع وهذا هو الأهم، وكارلوس كيروش لا يضم أي لاعب إلا بمعايير فنية محددة".

وتابع" كان هناك تواصل مع والد هيثم حسن اللعب المصري، ولكنه قرر أن يفكر كثيراً حتى يعطي القرار النهائي وأكدنا له أننا لن نتواصل مرة أخرى لأن مصر لا تضع في مقارنة مع أي منتخب آخر مع الإحترام للجميع".

واختتم" رسالة لكل اللاعبين أنه لا يوجد أي ضمانات للاعبين من أجل حجز مكان أساسي مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة".

وائل جمعة: لن يتم مجاملة أي لاعب على حساب منتخب مصر.. وحسن شحاتة كان يضم لاعبي الأهلي لأنهم الأفضل فقط

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أنه على تواصل دائم مع مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، وأن تواجده في معسكر المنتخب القادم وارد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" تحدثت مع مصطفى محمد حول الأزمة الأخيرة التي حدثت مع منتخب مصر، ونحتاجه كثيراً خلال الفترة القادمة، نظرا لعدم وجود عدد وافر من المهاجمين في الخط الأمامي".