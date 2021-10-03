رئيس الدستورية العليا: السيسى هو من حدد يوما موحدا ليكون عيدا لكل القضاة

جدة - نرمين السيد - قال المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه لأول مرة فى مصر يكون للقضاة عيد موحد فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن الرئيس هو من حدد يوما موحدا ليكون عيدا لكل القضاة.





وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، أوضح المستشار سعيد مرعى، أن يوم القضاء المصرى له دلالة عند المرأة، لأنه شهد تفعيل الاستحقاق الدستورى فى منصة القضاء، فقد تم تفعيله بتعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة، وبعد توجيهات الرئيس السيسى أصبحت المرأة عضوا فاعلا فى القضاء الإدارى والعادى. وبين رئيس أن الرئيس السيسى أصدر من قبل قرارا بتعيين امرأة نائبا لرئيس المحكمة الدستورية، وهى الدكتورة فاطمة الرزاز.

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