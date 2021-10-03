ختام دورة صحافة السوشيال ميديا بالمركز الإعلامى القبطى

جدة - نرمين السيد - تضمنت الدورة التى شارك فيها 18 شابًّا وشابة، محاضرات وتدريبات فى عناوين منها الكتابة الصحفية، وصناعة المحتوى لمنصات التواصل الاجتماعى، والعلاقة بين الصحافة والتواصل الاجتماعى، وصناعة الصورة، وأساسيات اللغة العربية، والتغطية الفورية للأحداث وغيرها.

وقدم محتواها محاضرون ومتخصصون فى الصحافة والسوشيال ميديا فى عدد من الهيئات، والمؤسسات الإعلامية الكبرى.