جدة - نرمين السيد - تضمنت الدورة التى شارك فيها 18 شابًّا وشابة، محاضرات وتدريبات فى عناوين منها الكتابة الصحفية، وصناعة المحتوى لمنصات التواصل الاجتماعى، والعلاقة بين الصحافة والتواصل الاجتماعى، وصناعة الصورة، وأساسيات اللغة العربية، والتغطية الفورية للأحداث وغيرها.
وقدم محتواها محاضرون ومتخصصون فى الصحافة والسوشيال ميديا فى عدد من الهيئات، والمؤسسات الإعلامية الكبرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام دورة صحافة السوشيال ميديا بالمركز الإعلامى القبطى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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