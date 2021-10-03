صور.. بدء تطهير الترع والمصارف فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، إنه تم البدء فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تطوير وتطهير الترع والمصارف بعزبة محسن بطول 3 كيلو متر.

وأضاف أنه جار الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة عزبة محسن بإجمالى تكلفة 108 مليون جنيه تنفيذا للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء.

وأشار الشريف، إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة مجتمعية لنظافة المنطقة للحفاظ على مكتسبات عملية التطوير التى تمت بعزبة محسن، مؤكدا أنه غير مسموح بأى شكل من أشكال المخالفات.

وكلف المحافظ رئيس حى المنتزه أول بالتنسيق مع شركة نهضة مصر وجميع الجهات المعنية للمتابعة المستمرة لحالة الترعة والمصارف والتأكد من عدم إلقاء المخلفات بها مرة أخرى.

جاء ذلك بحضور خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، والمهندس إبراهيم عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالإسكندرية.