الزراعة: فريق بحثى يزور سيناء لدمج أبنائها فى التنمية الزراعية المستدامة

وقال رئيس مركز بحوث الصحراء، فى بيان اليوم السبت، إن البرنامج يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من أنشطة وخدمات الوزارة والمركز وإقامة وتنمية المشروعات الزراعية الصغيرة القائمة على الموارد البيئية المحلية لأبناء سيناء فى سبيل خدمة هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.
من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالعال رئيس البرنامج البحثى إن الفريق المشارك فى الزيارة التقى عدد من القيادات التنفيذية، وشيوخ وعواقل القبائل بمركز ومدينة الحسنة وقراها وتوابعها، وتم عقد حلقات نقاشية مع مختلف فئات المجتمع البدوى (الزراع، الشباب، المرأة) تم خلالها التعريف بأهداف البرنامج وبحث سبل تنفيذ أنشطته البحثية والتطبيقية، والوقوف على أهم المشكلات المتعلقة بالتنمية الزراعية بالمنطقة محل الدراسة، ووضع مقترحات عملية للتغلب عليها.
من ناحيته، أشاد رئيس مركز بحوث الصحراء بالجهود المبذولة من الفريق البحثى القائم بالزيارة، مؤكدا تقديم كل الدعم لمثل هذه البرامج التى تعكس تطبيق البحوث العلمية على أرض الواقع مع ضرورة الاهتمام بالتنمية الزراعية فى المناطق الأكثر احتياجا لدعم مواطنى ومزارعى الصحراء.
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