وزير العدل عن إلغاء خانة الديانة: المصريون لا يهمهم الدين فى المعاملات 

وفى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، مساء اليوم السبت، أوضح وزير العدل أنه حتى الآن لا توجد مشاريع قوانين مقدمة بهذا الشأن.
وحول رأيه الشخصى عن وجود خانة الديانة من عدمة، أكد مروان: "لا أعتقد أن وجود خانة الديانة فى الأوراق الرسمية يسبب مشاكل، فالاسم وحده قد يعكس الهوية، فلما أقول واحد اسمه جورج أو محمد هنعرف الديانة؟ هل دى هى المشكلة؟ والاستثناءات فى التعامل مع أفراد الشعب بسبب الدين أو الاسم هى قلة قليلة، لكن الأغلبية الساحقة من المصريين مايفرقش معاهم دين أو اسم فى أى معاملة".
وتابع أن وجود اسم الديانة فى الأوراق الرسمية سواء بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد ليس ذو أولوية حالة لعدم وجود مشاكل ضاغطة من وجودها، قائلا: "بالنسبة لى وجود خانة الديانة فى بطاقة أو شهادة ميلاد مش مشكلة أو أى أوراق رسمية مش مشكلة لكن ما تم التعارف عليه والأسهل والأيسر كان البطاقة الشخصية".
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