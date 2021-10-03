القمص إبرام إميل يستقبل السفير السويدى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وقدم له القمص أبراَم نبذة عن تاريخ الكنيسة المرقسية، وتم تبادل الهدايا وأخذ بعض الصور التذكارية، حضر اللقاء محمد أمين مسؤول ترويج الأعمال والتجارة بالسفارة، ونادر مرقس وعماد فاجر ومرقس القمص ويصا من البطريركية.

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