انتخابات نادي الزمالك.. عمر هريدي أول مرشح على رئاسة القلعة البيضاء.. حسين السمري يكشف كواليس الترشح.. وزارة الشباب والرياضة تعلن إيقاف الترشح لانتخابات الزمالك

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أسدل الستار سريعا على انتخابات نادي الزمالك، وذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة ببطلان فتح باب الترشح على الانتخابات وذلك بسبب بعد البنود التي تم الإعلان عليها من جانب المدير التنفيذي بالنادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بداية الترشح

بدأ في العاشرة صباح اليوم السبت نادي الزمالك في تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي المقبلة، ولمدة سبعة أيام متتالية،ويترأس لجنة تلقي الطلبات الدكتور كمال الخولي نائب مدير النادي.

ويبدأ تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك وجهت الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المُحدد لاجتماع الجمعية العمومية، بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية.

والذي سيتم خلاله مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية، النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

تقدم عمر هريدي، عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، بأوراق ترشحه على منصب رئيس نادي الزمالك وذلك من خلال المحامي والمندوب الخاص به، وذلك في اللجنة التي تعمل في الوقت الحالي لاستقبال طلبات المرشحين.

بدأت إدارة نادي الزمالك اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر في تلقي طلبات الترشح للانتخابات المقبلة حيث تم الإعلان أمس بشكل رسمي عن دعوة السادة أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.. لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 19-11-2021.

على من يرغب من السادة الأعضاء في التقدم للترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي عن الدورة 2021 / 2025 أن تنطبق عليه الشروط الواردة باللائحة الاسترشادية وبيانها كالآتي:

1-أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية كاملة وذلك عدا الأندية التي يشترط في عضويتها مصريون وأجانب.

2-أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل.

3-ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضي بإفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.

4-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها أو غير مطلوب لأدائها طبقا للقواعد القانونية المقررة وقت فتح باب الترشح إذا كان المرشح مصري الجنسية.

5-أن يكون حسن السيرة محمود السمعة.

6-أن يكون من الأعضاء العاملين بالنادي ومضت على عضويته سنة على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشح وذلك فيما عدا الأندية حديثة التأسيس التي لم ينقض على تأسيسها هذه المدة.

7-أن يكون مسددا لجميع الالتزامات المالية المستحق سدادها على العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشح.

8-ألا يكون قد سبق فصله أو أسقطت عضويته من عضوية إحدى الهيئات أو المنظمات الرياضية أو الشبابية المصرية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية لأسباب لا تتعلق بسداد الاشتراكات السنوية ما لم يمض على ذلك أربع سنوات من تاريخ الفصل أو الإسقاط.

9-ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة من العقوبات المدرجة بقانون الرياضة بمراعاة نص المادة ( 94 ) من القانون. 10-ألا يكون من العاملين بالجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة.

11-يتقدم المرشح أو وكيلا عنه بتوكيل خاص بطلب باسم المدير التنفيذي للنادي مرفقا به استمارة بيانات مستوفاة يتم سحبها من النادي ويسلم الطلب والاستمارة لسكرتارية النادي بإيصال استلام معتمد بخاتم النادي على أن يسدد مبلغا مقداره 2500 جنيه ( ألفان وخمسمائة جنيه مصري ) للمرشح على مقاعد الشباب ومبلغ 5000 جنيه ( خمسة آلاف جنيه مصري ) للمرشح لباقي مقاعد مجلس الإدارة وذلك للمساهمة في العملية الانتخابية ولا يرد هذا المبلغ في جميع الأحوال.

طلبات أوراق الترشح لانتخاب مجلس الإدارة وفقا للشروط الواردة بالمادتين 27 و28 من النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية ( النظام الأساسي الاسترشادي للأندية الرياضية والمنشور بالوقائع المصرية في 3/7/2017 بالعدد 149 تابع ( أ طبقا لخطاب اللجنة الأولمبية رقم 313 بتاريخ 21/5/2021 وهى كالتالي : 1-شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها 2-صحيفة حالة جنائية لم يمضي عليها أكثر من ثلاثة أشهر حتى فتح باب الترشح

3-شهادة المؤهل الدراسي أو صورة طبق الأصل منها

4-صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للإطلاع عليه مالم يقدم طلب الترشح بتوكيل خاص يودع أصله.

5-صورة كارنية العضوية 2020/2021 وإيصال سداد قيمة آخر تجديد سنوي. 6- شهادة بالموقف من التجنيد أو صورة طبق الأصل منها.

7-استمارة طلب الترشح مستوفاة وتوقع من مقدمها أمام لجنة تلقى الطلبات.

8-إيصال سداد الرسم المقرر حسب الأحوال وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

أكد حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أنه تم الدعوة لانتخابات نادي الزمالك بشكل رسمي خلال الفترة القادمة، بداية من اليوم وحتى الثامن من أكتوبر القادم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" يجب أن يكون المرشح مصري الجنسية، وأول عضو ترشح للانتخابات هو عمر هريدي، على مقعد الرئيس، وبعد نهاية التقدم بالطلبات، يجتمع مجلس الإدارة لمدة أسبوع، ثم يتم تريتب الأعضاء من جديد".

وزاد" اللجنة الأولمبية سوف تعتمد الأسماء، وأي مرشح يرى أن إستبعاده به أي ضرر عليه أن يتوجه للجنة الأولمبية المصرية، للفصل في هذا الأمر، ثم تقام الانتخابات يوم 19 نوفمبر القادم".

وواصل" حسين لبيب يحق له الترشح لانتخابات الزمالك بشكل رسمي بدون تقدم الاستقالة، ولم يصل إلينا أي طلب بخصوص هذا الأمر بضرورة حدوث هذا الأمر، وأي مجلس إدارة من حقه التواجد حتى نهاية الانتخابات".

وأردف" يحق لمجلس الإدارة الإشراف على الانتخابات بشكل طبيعي، ولا يوجد أي فرق بين المجلس المنتخب والمعين، وإذا جاء إلينا أي خطاب من الوزارة أو المديرية بغير ذلك سنقوم بتطبيق هذا الأمر مباشرة".

واختتم" حتى الأن الانتخابات تقام على يوم واحد فقط، وهذا ما تنص عليه اللائحة الإسترشادية، وتم بطلان لائحة النادي بعد بلاغ ممدوح عباس رئيس النادي السابق، ومجلس الإدارة القادم يحق له عمل جمعية عمومية، وستكون هي النظام الأساسي للنادي، ويتواجد رئيس ونائب، وأمين صندوق، وعدد 9 أعضاء فوق السن، وعدد 3 أعضاء تحت السن".

وكتب خالد الغندور عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”كابتن حسين لبيب سيترشح لانتخابات الزمالك والقائمة يتم تحضيرها الأن ومعظم المرشحين هيتقدموا بعد4ايام”.

تقدم عمرو عز مختار محمود عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، بأوراق ترشحه على منصب العضوية تحت السن.

وكان تقدم صباح اليوم كل من عمر جلال هريدي باوراق ترشحه على مقعد الرئاسة وتقدم ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك بأوراق ترشحه على منصب نائب رئيس النادي .

وفي نفس الوقت تقدم أحمد عفيفي بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك على منصب العضوية.

ويترأس لجنة تلقي الطلبات الدكتور كمال الخولي نائب مدير النادي.

ويبدأ تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة منذ قليل بطلان إعلان نادي الزمالك فتح باب الإنتخابات أمام أعضاء الجمعية العمومية بالنادي وذلك في بيان رسمي تم إرسالة صباح اليوم إلي نادي الزمالك.

وقالت وزارة الشباب والرياضة أن البيان تم نشره في أحد الصحف القومية " جريدة الاهرام يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر الجاري" وذلك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة ايام تمهيداً لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد اعمالا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأوضح البيان أن ذلك، نظرا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ ايضا وجود اخطاء كثيرة والعديد من الشكاوي بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي وذلك حتي يتمكن الاعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الادارة المزمع اجراءها وحضور الجمعية العمومية للنادي.

أكد محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن هناك تسريبات تتحدث عن تأجيل انتخابات النادي لمدة 6 أشهر وأن هذا الأمر لن يحدث.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" نتمنى أن تنتهى اللجنة المكلفة بنادي الزمالك تسوية أزمة العضويات داخل النادي والعضويات، حتى لا يتم بطلان الانتخابات".

وتابع" أمام نادي الزمالك حتى نهاية هذا الشهر تقنين الأوضاع، ثم بعد ذلك الإعلان عنها على منتصف ديسمبر القادم أو في نهاية هذا العام، ولا صحة على ما يتردد بتأجيلها لمدة 6 أشهر".

وزاد" لابد أن يتم الإعلان عن تقنين الأوضاع داخل الزمالك قبل نهاية هذا الشهر، والأمور الخاصة بترشيح المجلس السابق لنادي الزمالك، المسئول عنها اللوائح والقوانين الخاصة بالعملية الانتخابية".

وأكمل" من حق أي عضو الترشح للانتخابات حال عدم وجود أي مخالفات عليه تعيق تواجدة في الانتخابات".

أكد حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن نادي الزمالك لم يصل له أي قرار بإيقاف الإعلان عن الترشح لانتخابات نادي الزمالك.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" سنقوم بتنفيذ القانون وتنية العضويات الخاصة بنادي الزمالك، وتوجد لجنة داخل النادي بتنقية العضويات منذ السبت الماضي".

وزاد" اللجنة حاليا تقنن الأوضاع بشأن العضويات الخاصة ويتم العمل عليها حاليا من أجل التجهيز للانتخابات، وسنتابع الأمور خلال الساعات القادمة".

وأكمل" سيتم إعادة الدعوة لانتخابات الزمالك، والدعوة للانتخابات ستكون في نهاية هذا الشهر، وأنعقاد الانتخابات حتى شهر ديسمبر القادم".

واختتم" من تقدم اليوم على الانتخابات تم إيقاف ما حدث بعد قرار وزارة الشباب والرياضة، وسيتم فتح باب الترشح من جديد بعد تقنين العضويات من جانب اللجنة، وننتظر وصول الخطاب لإقاف الترشح للانتخابات".