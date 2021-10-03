أحمد شوبير مهدداً كارلوس كيروش.. الكلام في مصر بميزان وأتمنى تكون الرسالة وصلت !!

/654011/أحمد-شوبير-مهددا-كارلوس-كيروش-الكلام-في-مصر-بميزان-وأتمنى-تكون-الرسالة-وصلت

وجه أحمد شوبير، رسالة شديدة اللهجة إلى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك بعد إعلان قائمة مبارتي ليبيا بتصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف شوبير خلال برنامج "مساء أون تايم" على شاشة أون تايم سبورتس قائلا" أتمنى أن كارلوس كيروش أن يتحدث بكل جيد خلال المؤتمر الصحفي يوم الأثنين أثناء الحديث عن أسباب إستبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة.

وتابع" الشعب المصري عاطفي للغاية، والكلام في مصر بميزان، ويجب التركيز في كل كلمه".

وزاد" نحترم قرارك الفني ولكن خلي بالك من الكلام".

واختتم" يارب تكون الرسالة وصلت للمدير الفني كارلوس كيروش".

رضا عبد العال: ضياء السيد هو المدير الفني لمنتخب مصر وليس كارلوس كيروش.. والكرة المصرية تدار بالمحبة

أكد رضا عبد العالم، نجم الزمالك السابق، أن ضياء السيد سيكون المتحكم في التشكيل الرسمي لمباراة ليبيا القادمة بتصفيات كأس العالم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "البريمو" كارلوس كيروش لم يتدخل في تحديد تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا، والذي فاز به الفراعنة بثنائية نظيفة وسيتدخل في تشكيل المباراة القادمة الهامة".

وزاد" على أي أساس يتم تواجد محمد شوقي في جهاز منتخب مصر، وجاء في هذه المهمة بسبب أنه حبيب المسئوليين في اتحاد الكرة المصري".

شوبير يهاجم كارلوس كيروش

وتابع" أحمد حسام ميدو يستحق التواجد مع منتخب مصر، كمدرب عام وإذا تحدث معه أي شخص سيوافق على مساعدة كارلوس كيروش في منتخب مصر لأنه يحتاج لمثل هذه الخطوة التدريبية".

وأكمل" أرفض العمل مع كارلوس كيروش، ومن الصعب أن أتواجد مع منتخب مصر مع هذه الأسماء المتواجدة خلال الفترة الحالية".

واختتم" مصر خيرها على الكل، وحسام حسن من الممكن أن يتواجد مع كارلوس كيروش، وهناك أحمد سامي مدرب سموحة، فعلى أي أساس يتواجد مدربين ليس لهم أي سيرة ذاتية تدريبية".

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن طلائع الجيش أستحق الفوز ببطولة السوبر المصري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة تن" كنت واثق من فوز طلائع الجيش بالفوز ببطولة السوبر المصري، والإعلام وجميع الأمور كانت مهيئة للفوز بالدوري، وهذا سبب التأكيد للفوز للجيش".

وتابع" موسيماني تعالى على الكرة اليوم، بعد الخسارة لأنه لم يكن موفقا خلال المباراة، وما حدث كان متوقعا".