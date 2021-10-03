أمين «الأعلى للأثار» : حديقة الأسماك مفيهاش ولا سمكة .. ونعمل على تطويرها

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن حديقة الأسماك لم تشطب من عداد الآثار الإسلامية القبطية اليهودية، مؤكدا أنها سجلت سنة 2010 ومساحاتها 9.5 فدان





وأضاف وزيري، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن هناك طلبا بتقديم وتشغيل الخدمات فى حديقة الأسماك ولكن لم يتم شطب حديقة الأسماك باعتبارها موقعا أثريا.

وتابع وزيرى: "حديقة الأسماك مفيهاش سمكة علشان كده بنطورها، وسنعمل على إعادة إحياء وتطوير حديقة الأسماك، وسنجلب الأسماك للحديقة كى تزين الحديقة مجددا".

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