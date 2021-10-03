/653986/مستشفى-الابراهيمية-المركزي-يحتفل-بالمرضى-داخل-وحدة-الغسيل-الكلوي

احتفل الفريق الطبي بمستشفى الإبراهيمية في محافظة الشرقية بعيد ميلاد أصغر مريض غسيل كلوي بالمستشفى والذي يبلغ من العمر ٢٠ عام في أجواء من السعادة والبهجة وتأكيدًا على أهمية الدعم النفسي للمرضى .

ويرصد دوت الخليج صور الاحتفال بأصغر طفل غسيل كلوي داخل جدران المستشفى.

يأتي هذا بالإضافة للتبرع له بكرسي كهربائي من المجتمع المدنى دعما له ومساعدته على اعباء الحياه والمرض.

لفتة إنسانية في مستشفى الإبراهيمية

الأمر الذي يعد لفته انسانيه من مدير مستشفى الابراهيميه المركزي دكتور السيد عبد السلام ويدل ذلك على رقى التعامل مع المرضى وكافة الاطقم الطبيه وكل العاملين بالمستشفى المركزى العام.

محافظ الشرقية يلتقي مديري ووكيلي الإدارات التعليمية استعدادا للعام الدراسي الجديد

الجدير بالذكر وعلى جانب أخر حضر اللقاء الأستاذ سعد الفرماوى سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبد المعطى "الخبير الوطني للتنمية المحلية"؛ و رمضان عبد الحميد "وكيل أول وزارة التربيه والتعليم" كما قال انه يثق في القيادات التعليمية المختارة لإدارة منظومة العمل داخل الإدارات التعليمية وذلك بعد أن تم إجراء مقابلات معهم والتعرف على مقترحاتهم لتطوير العمل وتحسين الأداء ، مؤكداً أننا نسعى هذا العام لتقديم نموذج مختلف عن الأعوام السابقة بعد أن تم الإنتهاء من رصد السلبيات والتعرف على كافة الإحتياجات والمعوقات لحسن سير إنتظام العملية التعليمية.

وخلال اللقاء طالب محافظ الشرقية مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور اليومي على المدارس وتطبيق نظام اللامركزية في العمل واختيار بدائل وحلول مبتكرة للتغلب على المشكلات التي تواجه العملية التعليمية، قائلاً أن تقييم الأداء قائم على النتائج ومخرجات العملية التعليمية.