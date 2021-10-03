خلال 24 ساعة.. 170 رحلة جوية تصل مطار القاهرة وانتظام الحركة الجوية

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، على مدار 24 ساعة من عدة وجهات دولية وداخلية 170 رحلة جوية على متنها 23 ألف 500 راكبا قادما من عدة وجهات دولية مختلفة منها: نيويورك - فرانكفورت - لندن - باريس - روما - فيينا - موسكو - إسطنبول - كييف - ميلانو - كوبنهاجن - أديس - أبابا - عمان - الدوحة - جدة - المدينة - دبى - أبوظبى - أثينا - مسقط - أنجمينا - لاجوس - بيروت - أبوجا - الخرطوم - أنطاليا - الدوحة - البحرين - برلين - واشنطن - كولونيا - الدمام - عنتيبى.





وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات بين المسافرين المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتها عن المعدل الطبيعى.

كانت سلطات الحجر الصحى فى المطارات المصرية، بدأت اعتماد تشغيل تقنية «QR code» بديلا عن ختم معمل تحليل الـPCR للمسافرين المصريين أو الأجانب القادمين من الخارج.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أنه سيتم الاعتماد على QR CODE بالنسبة لتحليل الـPCR بدلا من ختم المعمل للقادمين من الخارج، وأنه لن يتم السماح بدخول المطارات أو الموانئ المصرية البرية والبحرية بدون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـQR CODE، موضحا أنه لا يتم السماح بدخول البلاد لأى وافد من أى دولة حدث فيها تحورات أو طفرات للفيروس لابد أن يخضع لتحليل الحمض النووى السريع حتى لو معه شهادة PCR سلبى.