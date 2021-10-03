الأرصاد تتوقع طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 30

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.







وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 30 21

الإسكندرية 27 21

وادى النطرون 28 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 28 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 22

السلوم 26 21

سيوة 28 20

بورسعيد 27 23

دمياط 27 22

الزقازيق 30 21

المنصورة 29 20

الاسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 21

رفح 28 21

رأس سدر 30 22

نخل 28 17

نويبع 30 25

طابا 28 22

كاترين 27 14

الطور 30 24

شرم الشيخ 32 26

الغردقة 32 25

مرسى علم 31 25

الفيوم 31 21

بنى سويف 31 21

المنيا 31 21

أسيوط 31 20

سوهاج 32 22

قنا 33 23

الأقصر 34 23

أسوان 35 24

ادفو 35 24

أبوسمبل 34 23

الوادى الجديد 33 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 24

حلايب 30 24

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