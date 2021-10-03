طقس اليوم.. مائل للحرارة نهارًا على القاهرة وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد، ويكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على باقى الأنحاء.
وأوضحت الأرصاد، أن طقس الاحد يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
ويتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى على فترات متقطعة.
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 العظمى والصغرى 21
وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 21
وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 26
وعلى شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 21
وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 24.
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