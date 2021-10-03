/654013/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة فريق ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي في قمة مرتقبة بالدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي كريستال بالاس أمام ليستر سيتي في تمام الساعة الثالثة عصرا وست هام يونايتد أمام برينتفورد في تمام الساعة الثالثة عصرا توتنهام أمام أستون فيلا في تمام الساعة الثالثة عصرا ليفربول امام مانشستر سيتي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني إلتشي أمام سيلتا فيجو في تمام الساعة الثانية ظهرا إسبانيول أمام ريال مدريد الساعة الرابعة والربع مساء على قناة beIN Sports HD 1 خيتافي أمام ريال سوسييداد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء فياريال أمام فيرق ريال بيتيس في تمام الساعة السادسة والنصف مساء تقام مباراة غرناطة أمام فريق إشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساء مواعيد مباريات الدوري الإيطالي فيورنتينا أمام نابولي في تمام الساعة السادسة مساء روما أمام إمبولي في تمام الساعة السادسة مساء أتلانتا أمام ميلان في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء مواعيد مباريات الدوري الألماني بايرن ميونخ أمام آينتراخت فرانكفورت في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء مواعيد مباريات الدوري الفرنسي تقام مباراة رين أمام باريس سان جيرمان الساعة الواحدة ظهرا

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