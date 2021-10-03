/654017/تعرف-على-موعد-مباراة--ريال-مدريد-أمام-إسبانيول-بالدورى-الإسبانى

يستضيف فريق إسبانيول نظيره فريق ريال مدريد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعةالرابعة والربع من عصر اليوم الأحد، على ملعب "باور 8"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني للموسم الحالي 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم برصيد 17 نقطة ويسعى إلى الفوز اليوم للانفراد بصدارة الدوري الإسباني، في حين يتواجد إسبانيول العائد لليجا هذا الموسم في المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

قدم ريال مدريد عرضين لضم مبابي، حيث بلغ الأول قيمة 160 مليون يورو، ووصل الثاني إلى 170 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.

كشفت قناة TF1 الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي ، حيث يعارض ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بكل شدة فكرة بيع مبابي. وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد رسمي على عرض ريال مدريد حتى الآن.

فيما تؤكد تقارير فرنسية أخرى أن النادي الملكي قد يرفع عرضه إلى 180 مليونا. وأشارت إلي أن عدم تجديد مبابي لعقده سيجعل إدارة باريس سان جيرمان تفكر في العرض الإسباني، حتى لا تخسر مبابي بالمجان في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو العام المقبل، وما زال اللاعب الشاب صاحب الـ 22 عاما رافضا حتى الآن كل عروض التجديد للنادي الباريسي.