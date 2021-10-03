قريباً.. صندوق مصر السيادي يطلق كياناً متخصصاً للمستشفيات

قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق ينوي إطلاق كيان متخصص لتقديم خدمة رعاية صحية بتكلفة منخفضة.
وكشف أيمن سليمان، عن عمل دراسة سوقية من خلال الصندوق الفرعى للرعاية الصحية، والذى سيتم الانتهاء منها قريبا.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى، أن الدراسة التي يتم إعدادها تؤكد وجود عدد كبير من المباني قابلة للتطوير، لافتا إلى أن الصندوق الفرعى يقوم حالياً بعمل تصور لصانعي القرار لإطلاق كيان متخصص يستحوذ على مستشفيات والتعاقد مع مشغلى القطاع الخاص لإدارة هذه المحفظة بهدف تقديم خدمة رعاية صحية بتكلفة أقل تتماشى مع التأمين الصحى الشامل وبجودة عالية، لخدمة الطبقة العريضة من الشعب المصرى " الطبقة المتوسطة" على غرار تجرية صندوق التعليم.
وأكد أن هذا الكيان يهدف إلى إدارة أصول الدولة بالشراكة مع مشغلي القطاع الخاص بشرط تقديم خدمة صحية بمواصفات عالية مع أسعار منخفضة، مما يؤدى الى خلق قاعدة أصول وإضافة سعات سريرية بجانب العمل على إحياء مبانى تم إنشائها ولم تقدم خدمة صحية.
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