/654018/موعد-مباراة-جالاتا-سراي-أمام-ريزا-سبور-اليوم-بالدوري-التركي

يدخل فريق جالاتا سراي مباراته اليوم أمام فريق تشايكور ريزا سبور، والتي من المقرر إقامتها فى السادسة مساءً، على ملعب تشايكور ريزسبور، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري التركي لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحمل مباراة اليوم أهمية خاصة لجالاتا سراي إن أرادوا المنافسة على اللقب هذا الموسم، لا سيما فى ظل تراجع نتائج الفريق خلال المباريات الأخيرة.

القنوات الناقلة

وستذاع مباراة جالاتا سراي التركي ضد مارسيليا الايطالي عبر الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شبكة قنوات bein sports وستخصص قناة بي ان سبورت1 beIN Sports HD لإذاعة اللقاء.

رسالة مدرب جالاتا سراي لمصطفى محمد

قال مدرب جالاتا سراي التركي في مؤتمر صحفي للحديث عن إستعدادات ، “مستقبل مصطفى محمد يحدده اللاعب سواء بالبقاء فى فريق جالاتا سراي من عدمه”.

أضاف فاتح تريم، “من حق النادى استغلال بند التعاقد النهائي مع مصطفى محمد قبل نهاية يونيو 2022 لكن الأمر متروك للاعب”.

وهو ما يعد رسالة واضحة للنجم المصري مصطفي محمد، بأن يقدم أقصي ما لديه في الموسم الجديد 2021-2022، للقدرة علي الإستمرار مع جالطة سراي التركي.

جالاتا سراي يودع دوري أبطال أوروبا

وخسر جالاتا سراي بمشاركة مصطفى محمد المباراة الثانية بنتيجة هدفيين مقابل هدف وحيد ، ليودع الفريق التركي منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام أيندهوفن بسداسية مقابل هدفيين بمجموع المواجهتين.