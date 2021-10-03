عاجل.. الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية، مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعـاهد العسكرية، أثناء وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة.

وأشار مدير الكلية الحربية أن التخصصـات المطلوبة من الذكور فقط تشمـل الطب البشرى، والطب البيطرى، وطب الأسنان، والصيدلة، الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه ألا يزيد السن فى 1/1/ 2022 عن (32) سنة بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير، وألا يزيد السن عن (38) سنة بالنسبة للحاصلين على درجة الدكتوراة، وذلك للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة فى العديد من التخصصات الطبية، ويشترط لدفعة الأطباء البشريين الحاصلين على درجة البكالوريوس ألا يزيد السن فى 1/1/ 2022 عن (28) سنة وألا يقل التقدير عن جيد وأن يكون قد أمضى فترة الامتياز وأن يكون حاصلاً على المؤهل عن عام 2021 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عام ميلادى فقط.

ويشترط لتخصصات (طب الأسنان – الطب البيطرى – الصيدلة) أن يكون من الحاصلين على درجة البكالوريوس، وألا يزيد السن فى 1/1/2022 عن (26) سنة، وألا يقل التقدير عن جيد، وأن يكون قد أمضى فترة الامتياز لطب الأسنان، وأن يكون حاصلاً على المؤهل عن عام 2021 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عام ميلادى فقط.

ويشترط لتخصصات المهندسين أن يكون من الحاصلين على درجة البكالوريوس فى تخصصات (هندسة طبية – ميكانيكا طيران – ميكانيكا سيارات – هندسة بحرية وبناء سفن – هندسة ميكانيكا قوى –مدنى- عمارة – هندسة كيميائية- هندسة ميكاترونيكس – هندسة إنتاج – هندسة كهرباء قوى – هندسة إتصالات - هندسة إتصالات وتحكم – هندسة حواسب)، ويشترط ألا يزيد السن فى 1/1/2022 عن (26) سنة وأن يكون التقدير مقبولا فأعلى، وأن يكون حاصلاً على المؤهل عن عام 2021 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية (2) عام ميلادى.

أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من خريجى الجامعات للدفعة (67) مختلط يشترط أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين على درجة البكالوريوس فى تخصصات كلية العلوم (كيمياء خاصة - كيمياء مزدوجة – كيمياء حيوان - ميكروبيولوجى – بيولوجى - جيولوجيا - كيمياء حيوية – فيزياء– علوم حاسب )، بالإضافة إلى الحاصلين على درجة البكالوريوس من كليات الحاسبات، وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الموسيقية، وآداب علم نفس، وآداب علم اجتماع، وإعلام وصحافة، واقتصاد وعلوم سياسية وفنون جميلة "نحت ورسم"، وكلية العلاج الطبيعى، وسينما ومسرح (سينما – فنون مسرحية)، واللغات ( إنجليزى – عبرى – ألمانى – فرنسى– عربى )، ويفضل خريجى كليات الألسن، ويشترط أن يكون حاصلاً على المؤهل عن عام 2020 أو عام 2021 فقط، على ألا يزيد السن فى 1/1/ 2022 عن (25) سنة ويسمح لتخصص العلاج الطبيعى الحاصل على المؤهل عام 2019 التقدم لهذة الدفعة وأن يكون قد أمضى فترة الامتياز وألا يقل التقدير عن جيد لجميع التخصصات على أن تكون الدراسة (2) عام ميلادى.

أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من الإناث يشترط أن تكون المتقدمة من الحاصلات على درجة البكالوريوس فى تخصصات الصيدلة والعلاج الطبيعى وآداب علم نفس ورئيسات تمريض، ويشترط لخريجى الصيدلة أن تكون حاصلة على المؤهل عن عام 2021 والسنوات السابقة له على ألا يزيد السن فى 1/1/2022 عن (26) سنة وألا يقل التقدير عن جيد، ويشترط لخريجى العلاج الطبيعى أن تكون حاصلة على المؤهل عن عام 2020 أو عام 2021، ويسمح للحاصلات على المؤهل عام 2019 التقدم لهذه الدفعة على أن تكون أمضت فترة الامتياز وألا يزيد السن فى 1/1/2022 عن (25) سنة وألا يقل التقدير عن جيد.

ويشترط لخريجى آداب علم النفس، أن تكون حاصلة على المؤهل عن عام 2020 أو عام 2021 وألا يزيد السن فى 1/1/2022 عن (25) سنة وألا يقل التقدير عن جيد .

وبالنسبة لرئيسات التمريض يشترط أن تكون حاصلة على المؤهل عام 2021 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن وألا يزيد السن فى 1/1/2022 عن (26) سنة وألا يقل التقدير عن جيد على أن تكون مدة الدراسة لجميع التخصصات الخاصة بالإناث عام ميلادى.

وبالنسبة للشروط العامة للقبول فيشترط فى جميع المتقدمين أن يكون الطالب ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين جنسيات أخرى، وأن لا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن لا يكون قد استقال أو فصل تأديبياً من أى كلية أو معهد أو مدرسة، وأن لا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ويتم استخرجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم وأن لا يقل الطول عن (170) سم للذكور و(155) سم للإناث.

وتتضمن: أن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبى للقوات المسلحة ولايجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدم لها فى حالة عدم اللياقة الطبية، وأن يجتاز بنجاح اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الاختبار فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم اجتيازة الاختبار، وأن يؤدى بنجاح اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع 7.5 متر بدون تردد وللمرة الأولى، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والكشف الطبى المتقدم والذى يشمل التحاليل التخصصية المتقدمة، وأن يجتاز الاختبار الشخصى (كشف الهيئة)، وأن يكون الطالب أو الطالبة حاصل / حاصلة على المؤهل من الجامعات الحكومية والخاصة وليس المعاهد العليا والأكاديميات.

ويسمح للضباط الاحتياط والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط.

فيما سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتباراً من يوم السبت الموافق 09 / 10 / 2021 حتى يوم الخميس الموافق 21/10/2021.

وسيتم تسحيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية على الإنترنت وهو (tansiq.mod.gov.eg) اعتبارأ من يوم الإثنين الموافق 4/10/2021 على أن يتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونياً وسيتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف، وذلك لتقليل عدد مرات تردد الطالب لصالح الاختبارات.