التنمية المحلية: 28 مركزا إداريا بـ 15 محافظة يتنافسون على مسابقة أفضل...

أعلنت وزارة التنمية المحلية ، عن مسابقة بين الوحدات المحلية التى تم ترشيحها من المحافظات، لاختيار أفضل وحدة محلية فى تنفيذ أعمال التخلص الآمن من نواتج تطهير الترع والمصارف ، والنظافة والتجميل وابتكار طرق غير تقليدية للتخلص الآمن من هذه النواتج.

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير ، إن 28 مركزا إداريا في 15 محافظة يتنافسون للحصول على لقب أفضل وحدة محلية فى تنفيذ أعمال التخلص الآمن من نواتج تطهير الترع والمصارف والنظافة والتجميل، وابتكار طرق غير تقليدية للتخلص الآمن من هذه النواتج.

وأوضح "قاسم" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن التقييم سيتم من خلال لجنان مشكلة تضم ممثلين من الوزارة ووزارات البيئة والموارد المائية والرى والتضامن الاجتماعى ، لتقييم الأعمال ميدانياً ورصد نتائج التجربة وتحديد الفائز وأضاف أنه سيتم منح الوحدة المحلية الفائزة مبلغ 3 ملايين جنيه، لتدعيم منظومة النظافة وتحسين البيئة بنطاقها مع تخصيص نسبة 10% من المبلغ للقائمين على العمل بالوحدة المحلية الفائزة.

وقامت وزارة التنمية المحلية، بتنفيذ نموذج تجريبى لحل مشكلة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية ، فى 3 مراكز إدارية هى إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وشبين الكوم بالمنوفية، والواسطى ببنى سويف، و سيتم التوسع فى تنفيذ هذه النماذج فى باقى المحافظات، حيث تم ترشيح 28 مركزاً إدارياً فى 15 محافظة للتوسع فى تنفيذ هذه التجربة .

وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن تجربة عدد من المحافظات في التخلص الامن من نواتج وتطهير المجارى المائية، حيث قامت محافظة البحيرة برفع 10 آلاف طن ناتج التطهير من داخل الكتل السكنية بمركز إيتاى البارود، كما تم توريد 180 صندوق قمامة لتوزيعها على المجارى المائية بالمركز، وذلك لمنع وصول المخلفات للمجارى المائية، وتم عقد العديد من الندوات لتثقيف وتوعية الأهالى بأهمية الجمع المنزلى وعدم إلقاء المخلفات فى المجارى المائية، كما تم تحرير 120 محضر بيئة للمخالفين الذين يلقون المخلفات فى المجارى المائية.

وأشارت إلى أنه تم تعميم التجربة على المجارى المائية بمركز إيتاى البارود بالكامل، والذى يبلغ عدد الترع به 46 ترعة بطول 200 كم يمر منها 40 كم بالكتل السكنية، إضافة إلى 20 مصرفاً بطول 100 كم يمر منها 30 كم بالكتل السكنية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن التجربة فى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية نتج عنها رفع 18 ألفاً و150 طن مخلفات من بحر سيف وترع البتانونية وعبد العزيز وشعب شنوان ومليج ومسلك شبين وكفر طمندى والجردة ومصارف كمشيش والقرنين وسبل، وتم تصنيع 50 صندوق قمامة وتوزيعها على المجارى المائية، وتم التنسيق مع 7 جمعيات خاصة وأهلية للمشاركة فى منظومة النظافة والجمع من المنبع، كما قام الأهالى بالتبرع بالأشجار لزراعتها على جانبى بحر يوسف ومصرف القرنين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وذلك على جانبى الترع التى تم تطهيرها، وقام مركز شبين الكوم بوضع حواجز بالجوانب الترابية للترع والمصارف التى تم تطهيرها لمنع وصول المخلفات إليها، مشيراً إلى قيام الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية بتوسيع نطاق العمل بالتجربة لتشمل مراكز الباجور وأشمون ومنوف وقويسنا وسيتم تعميمها فى باقى مراكز المحافظة.

ولفت اللواء شعراوى ، إلى أن تجربة مركز ومدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف نتج عنها تطهير المصرف والترع فى قرية قمن العروس بنسبة 70% وتطهير ترعة زاهر وترعة عروس فرع 1-2 وتجريف مصرف الزاوية.

ونوه إلى أنه تم تنفيذ حملات توعية للأهالى بالاستعانة بالرائدات الريفيات ومسئولى محو الأمية لزيارة البيوت وتوعية الأهالى بأهمية الفصل من المنبع وعدم إلقاء المخلفات بالمجارى المائية، كما تم من خلال التجربة زراعة 200 شجرة وتوفير صناديق قمامة ودهان مداخل الوحدة المحلية ومخارجها ودهان أعمده الإنارة ورفع ما يقرب من 4 آلاف طن نواتج تطهير من على جسور المجارى المائية وعمل دوريات مرور بصفة دورية لمنع إلقاء المخلفات.