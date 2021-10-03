اليوم.. ”التضامن” تطلق المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

تطلق وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، منظومة المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بديوان الوزارة.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد عقدت اجتماعا مع الدكتورة هالة زايد الشهر الماضي وذلك لتحديد موعد إعلان فتح المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة.

وأكدت وزيرة التضامن في تصريحاتها خلال هذا اللقاء أن بعض خدمات وزارة التضامن الاجتماعي تتقاطع مع عدد من الوزارات ،ومنها وزارة الصحة والسكان خاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كانت للإعاقات الشديدة والواضحة.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي في الاجتماع السابق انعقاده أهم المشاكل والتحديات التي واجهت المرحلة الأولى لكارت الخدمات المتكاملة، والتي جاء في مقدمتها صعوبة الحصول على التقرير الطبي، نتيجة انشغال المستشفيات بمواجهة جائحة كورونا.