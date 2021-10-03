تطلق وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، منظومة المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بديوان الوزارة.
كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد عقدت اجتماعا مع الدكتورة هالة زايد الشهر الماضي وذلك لتحديد موعد إعلان فتح المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة.
وأكدت وزيرة التضامن في تصريحاتها خلال هذا اللقاء أن بعض خدمات وزارة التضامن الاجتماعي تتقاطع مع عدد من الوزارات ،ومنها وزارة الصحة والسكان خاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كانت للإعاقات الشديدة والواضحة.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي في الاجتماع السابق انعقاده أهم المشاكل والتحديات التي واجهت المرحلة الأولى لكارت الخدمات المتكاملة، والتي جاء في مقدمتها صعوبة الحصول على التقرير الطبي، نتيجة انشغال المستشفيات بمواجهة جائحة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. ”التضامن” تطلق المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.