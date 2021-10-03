النائبة رضوي جعفر لـ دوت الخليج: نقف خلف المواطن بدور الانعقاد الثاني والمرأة في الأولويات دائما«فيديو»

/654022/النائبة-رضوي-جعفر-لـ-تحيا-مصر-نقف-خلف-المواطن-بدور-الانعقاد-الثاني-والمرأة-في-الأولويات-دائمافيديو

أكد النائبة رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن البرلمان يقف نقف المواطن، مشيرة إلى أن التشريعات فى دور الانعقاد الثاني ستخرج لطمأنه المواطن، موضحة أن المرأة وقضاياها المرأة على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني ، إضافة إلى التصدي لمشكلة الزيادة السكانية ،خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواجهتها، موضحا أنها تلتهم الحركة التنموية التي تقوم بها الدولة.

أسر الشهداء

وأضافت النائبة رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن الإهتمام بأسر الشهداء وزوجاتهم على رأس أولويات اللجنة خلال دور الإنعقاد الثاني، مؤكدة على ضرورة الوقوف بجانبهم كتقدير لشهداء الوطن الذين ذادوا بأرواحهم عنه فى سبيل رفعة شانه والحفاظ على كرامته.

دور الانعقاد الثاني

هذا ويعقد مجلس النواب برئاسة المشتشار الدكتور حنفي الجبالي، الجلسة الثانية للمجلس اليوم الأحد، وتتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، بعد أن يتم فتح الباب لتسجيل الرغبات، ويتم رفع أعمال الجلسة بعد لعقد الجلسة الثانية فى ذات اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرًا حيث تتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء.

وتعقد الجلسة الرابعة فى الساعة الثانية والنصف مساءً من يوم الأحد، لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، بعد أن يتم إجرائها، ليتم عقد الجلسة الخامسة يوم الاثنين لنظر مـا يُستجد من أعمـال.

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ألية تشكيل اللجان النوعية حيث نصت المادة 38 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.