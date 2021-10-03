القصة كاملة حول أزمة مراون بابلو مع المهن الموسيقية بسبب ابتهال «مولاي»

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أثار مغني الراب شب جديد جدلًا واسعًا وتعرض لحملة انتقادات لازعة، بعد ظهوره في حفل مروان بابلو الذي أقيم مساء الجمعة الموافق 1 من أكتوبر.

دوت الخليج يرصد القصة كامة حول أزمة مغني الراب مراون بابلو بسبب ابتهال «مولاي».

خلال الحفل، مازح شب جديد الحضور بغناء ابتهال "مولاي" مع تغيير كلمة "مولاي" إلى "مروان" في إشارة إلى مروان بابلو.

قرار نقابة المهن الموسيقية بشأن أزمة مروان بابلو

أصدرت النقابة، مساء السبت، بيانا جاء فيه: "قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو باعتباره أحد مؤدي الراب، خاصة وأنه ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد، وأخطرت نقابة الموسيقيين كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار، لأنه تناول في إحدى حفلاته ابتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدى المصريين واستهان بهذا الدعاء بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي وجعله وكأنه عن ذات المؤدي، فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل".

وقال عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن الغناء في مصر يشهد حاليًا حالة من التحور غير المقبول، مضيفًا: "بعض الأغاني والابتهالات تحمل سمات روحانية وقدسية لدى المصريين، فوجئنا بتفريغ الابتهال الديني "مولاي إني ببابك" من معناه وقيمته بواسطة مطرب الراب مروان بابلو.

المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقي يستنكر فعل مروان بابلو

وتابع عامر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن المصريين ينتظرون ابتهالات الشيخ محمد رفعت والنقشبندي وغير مقبول ما أداه مروان بالأمس في حفلته.

وأوضح أن مغني الراب مروان بابلو ضرب الشعب المصري في معتقداته وروحانياته، وفيديو الحفلة يحمل إساءة غير مقبولة، حيث إنه يضرب بكل القيم الروحانية والرواسخ والمعتقدات عرض الحائط.

مروان بابلو يعتذر للجمهور

ومن جانبه؛ وجه مغني الراب مروان بابلو، صباح السبت، رسالة إلى الجمهور اعتذر خلالها عن أي خطأ بالحفل، وكتب عبر "ستوري إنستجرام": "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، توفيق ربنا كان السبب الأول في اللي حصل، إحنا كنا sold Out امبارح، من غيركم دا بجد مكنش هيحصل، شكرا لكل فرد شارك في الحفلة امبارح، أنتوا بجد أحسن جمهور في العالم، وبعتذر عن أي أخطاء حصلت امبارح، ولأي شخص كانت ليه تجربة مش كويسة أنا أسف جدا، ولأي حد معرفش يجي المرة دي هتتعوض إن شاء الله في مرة تانية".

مروان بابلو يطرح ألبومه الجديد

وكان مطرب الراب الشاب مروان بابلو، قد طرح ألبومه الجديد عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وضم ألبوم مروان بابلو الجديد 5 أغاني، بينها نسخة جديدة من أغنيته "غابة" في 25 فبراير الماضي، كما ضم الألبوم 4 أغاني جديدة، هم: "دون، كنترول، الحب فين، وأتاري".

اعتزال مروان بابلو الغناء

وفى مارس 2020 أعلن بابلو اعتزاله الغناء تماما رغم النجاح الكبير الذى حققه، وكتب وقتها عبر ستورى إنستجرام: "ما حدش يطلب منى أرجع تانى.. أنا بتوب لربنا حاليا.. وبتمنى يتقبلها منى"، حتى فاجأ الجمهور مرة أخرى بعودته للغناء بطرح أغنيته "غابة" وعاد للغناء مرة أخرى.