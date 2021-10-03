/654026/مرثا-محروس-الرئيس-السيسي-أنصف-المرأة-المصرية-بإثبات-وجودها-في-القضاء-والنياية-ومجلس-الدولة

صرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن بدورها علي احتفالية يوم القضاء المصري حيث وجهت تهنئة لقضاه مصر باقامة حفل خصيصا لهم اليوم.

دوت الخليج

نثق بنزاهة القضاء المصري

واشادت محروس بالسلطة القضائية واوضحت بأنها رمانة الميزان حيث قالت أننا نثق بنزاهة القضاء المصري وأن له الكلمة الأولي والأخيرة كما وجهت تحية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واعربت عن امتنانها كونه اول رئيس مصري يخصص يوما يحتفل به بالقضاء المصري وأثنت علي دعمه الدائم للمرأة المصرية.

واضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، ان الرئيس السيسي أنصف المرأة المصرية بإثبات وجودها في القضاء والنياية ومجلس الدولة فهو حق من حقوقها الدستورية أن تكون دائما في الصورة وأكدت قائلة المساواة قرارات وفعل وليس مجرد شعار وما حدث يثبت أن مصر دولة قانون ويعد فخر وتقدير لحراس العدالة وان ما يحدث من دعم وتطوير للمنظومة القضائية واستخدام آليات وطرق تكنولوجية لتسهيل الحصول على المعلومة القانونية يعد خطوة هامة ويعكس مدي قوة أجهزة الدولة.