ارتفاع نسبي فى درجات الحرارة والقاهرة 30

درجات الحرارة اليوم، توقعت هيئة الأرصاد الجوية فى تقريرها اليوم أن طقس اليوم الأحد سيكون مائلًا إلى ارتفاع نسبي فى درجات الحرارة.

دوت الخليج درجات الحرارة فى المحافظات وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة سترتفع خلال الساعات الأولى من صباح الأحد، مائل للبرودة فى المساء. ووفقًا لما رصدته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجة الحرارة فى القاهرة العظمى ستكون 30 درجة والصغرى 21 درجة. بينما ستكون محافظة الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة. هذا وتصل درجة الحرارة فى سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة. ارتفاع نسبي فى درجات الحرارة اليوم وإليكم باقي المحافظات:- قنا العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة. أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة. درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 30 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 30 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 30 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 28 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 27 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 العظمى 27 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 26 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 26 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 28 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 العظمى 27 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 27

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