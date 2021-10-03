ننشر عدد لجان النواب بدور الانعقاد الثانى.. المحلية العدد الأكبر

جدة - نرمين السيد - وجاءت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى مقدمة اللجان الأكثر عددا من حيث عدد الأعضاء المنضمين إليها بواقع 46 عضوا، بينما جاءت فى ذيل القائمة لجنتا الشئون الدينية والمشروعات الصغيرة بواقع 8 أعضاء لكل منهما.

وجاء توزيع النواب على اللجان النوعية على النحو التالى: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 35 عضوا، ولجنة الخطة والموازنة 25 عضوا، ولجنة الشؤون الاقتصادية 17 عضوا، ولجنة العلاقات الخارجية 25 عضوا، ولجنة التعليم والبحث العلمى 24 عضوا، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف 8 أعضاء.

بينما ضمت لجنة الشؤون العربية 17 عضوا، ولجنة الاقتراحات والشكاوى 17 عضوا، ولجنة القوى العاملة 12 عضوا، ولجنة الدفاع والأمن القومى 41 عضوا، ولجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير 46 عضوا، ولجنة النقل والمواصلات 24 عضوا.

فيما ضمت لجنة حقوق الانسان 16 عضوا، ولجنة الشباب والرياضة 20 عضوا، ولجنة الصناعة 22 عضوا، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة 8 أعضاء، ولجنة الطاقة والبيئة 48 عضوا، ولجنة الادارة المحلية 49 عضوا، ولجنة الشؤون الصحية 37 عضوا.

وشملت لجنة الثقافة والإعلام والآثار 15 عضوا، ولجنة السياحة والطيران المدنى 13 عضوا، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 9 أعضاء، ولجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية 32 عضوا، ولجنة الشؤون الافريقية 9 أعضاء، ولجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والاشخاص ذوى الاعاقة 20 عضوا.