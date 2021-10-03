«التبادل الشبابى».. ثانى جلسات المنتدى المصرى الروسى

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة الشباب والرياضة، ثانى جلسات منتدى الشباب المصرى الروسى فى نسخته الثانية، تحت عنوان (التبادل الشبابى ودوره فى تفعيل الدبلوماسية الشبابية)، والتى نظمتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.





وذكرت وزارة الشباب والرياضة -فى بيان، اليوم الأحد- أن ورشة العمل أدارها الإعلامى عمرو عبدالحميد رئيس مركز الدارسات العربية الأوراسية، وبحضور الدكتور عبدالحى عبيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وأندريه بلاتونوف نائب رئيس الوكالة الفيدرالية لشئون الشباب بروسيا الاتحادية.

وأشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، خلال كلمته، بفكرة المنتدى، مضيفا: نعول عليه نحو ترسيخ العلاقات المصرية الروسية، مشيرا إلى دور المجالس النيابية فى توطيد العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن التبادل الشبابى له دور كبير فى تفعيل الدبلوماسية الشبابية.

من جهته، أكد أندريه بلاتونوف، نائب رئيس الوكالة الفيدرالية لشئون الشباب بروسيا الاتحادية، أن هذا المنتدى هو أحد الخطوات الجادة والمهمة فى تفعيل دور الدبلوماسية الشبابية، مشيرا إلى أن الوفدين المصرى والروسى المتواجدان بالمنتدى لديهما عزم وإصرار على إيجاد شراكات على المستويات كافة؛ لتعزيز تلك العلاقات التاريخية والأصيلة بين البلدين الشقيقين.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وسفير روسيا لدى مصر جيورجى بوريسينكو قد افتتحا، اليوم، فعاليات منتدى الشباب المصرى الروسى فى نسخته الثانية، بحضور لفيف من المتخصصين فى الشأن الروسى وعدد من الدبلوماسيين والإعلاميين، والتى تستمر حتى 9 أكتوبر الجارى، ضمن فعاليات عام التبادل الإنسانى الذى أطلقه الرئيسان عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين.