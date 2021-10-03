صور.. تشكيل لجان لمتابعة تلقى لقاح كورونا بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع بتشكيل لجان لمتابعة تلقى اللقاح لكل منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعاملين وطلاب قبل بدء العام الدراسى.





وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد، على وضع خطة متكاملة لتنظيم عملية تلقى اللقاح والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة فى هذا الشأن.

وأشار قنصوه، إلى أن المجلس وافق على إقرار جائزة التميز المؤسسى داخل جامعة الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة التخطيط بهدف تحسين جودة الأداء والخدمات المقدمة.

ومن ناحية أخرى، استعرض مجلس خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية تقرير حول إطلاق الجامعة لأكبر قافلة طبية ومجتمعية، الأسبوع الماضى، لقرية بهيج بمدينة برج العرب ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار التقرير إلى أن إجمالى عدد الحالات التى تم الكشف عليها بلغ 1.500 حالة فى مختلف التخصصات الطبية، فضلا عن تحويل عدد 75 حالة إلى المستشفى الرئيسى الجامعى.

ووفقا للتقرير، أجرت القافلة أعمال التثقيف ومحو الأمية لعدد 58 فردا، وتقديم الخدمات البيطرية لعدد 211 حيوانا، إلى جانب تنظيم أنشطة رياضية وخدمية وزراعية واجتماعية.