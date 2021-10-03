جدة - نرمين السيد - أصدرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تعليمات مشددة للأجهزة التنفيذية بغلق سوق الجمعة ومنع إقامته مطلقا، إلى جانب التنبيه على مسئولى حى الخليفة بالمرور الدورى على تلك المنطقة؛ لضبط أى مخالفات أو تواجد خاص ببيع الحيوانات البرية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الأمن؛ لتعيين الخدمات الشرطية فى تلك المنطقة، وشن حملات مكبرة للنظافة ورفع أى إشغالات.





وقالت نائب المحافظ- فى تصريح اليوم- إنها تتابع تنفيذ الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن أولا بأول؛ حفاظا على صحة المواطن ومراعاة للصحة العامة وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووزير التنمية المحلية محمود شعرواى بحماية ومنع تداول أو بيع الحيوانات البرية أوالاتجار بها. وأضافت أن الحملة استهدفت ضبط عدد من الباعة الجائلين؛ لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين، حيث تم ضبط 8 ثعابين متنوعة الحجم و4 زواحف و3 طيور و3 تماسيح متنوعة الحجم و3 سلاحف، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأشارت إلى أنه الكشف الطبى الذى أجراه مسئولى الطب البيطرى واللجنة المشكلة أكد أن الحيوانات البرية والزواحف والطيور الجارحة التى عثر عليها حالتها سيئة، ووضعت فى أقفاص ضيقة من الباعة الجائلين، وتم تسليمها إلى حديقة حيوان الجيزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة القاهرة تغلق سوق الجمعة لمنع بيع الحيوانات البرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.