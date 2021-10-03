/654055/انطلاق-ثانى-جلسات-دور-الانعقاد-الثانى-للنواب -والإعلان-عن-قوائم-اللجان-المبدئية-وجبالى-يحيل-تعديلات-حقوق-المسنين-ونقابة-الفنانين-للجان-النوعية-وأشرف-رشاد-ممثلا-للأغلبية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الإعلان عن قوائم لجان البرلمان الـ25، حيث لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 35 عضوا،و لجنة الخطة والموازنة 25 عضوا،و لجنة الشؤون الاقتصادية 17 عضوا،و لجنة العلاقات الخارجية 25 عضوا، و لجنة التعليم والبحث العلمي 24 عضوا،و لجنة الشئون الدينية والأوقاف 8 أعضاء، و لجنة الشؤون العربية 17 عضوا، لجنة الاقتراحات والشكاوي 17 عضوا،و لجنة القوي العاملة 12 عضوا،و لجنة الدفاع والأمن القومي 41 عضوا

دوت الخليج وانتخابات لجان البرلمان

أيضا لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير 46 عضوا، ولجنة النقل والمواصلات 24 عضوا، ولجنة حقوق الانسان 16 عضوا، ولجنة الشباب والرياضة 20 عضوا، و لجنة الصناعة 22 عضوا، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة 8 أعضاء، وجنة الطاقة والبيئة 48 عضوا، و لجنة الادارة المحلية 49 عضوا،و لجنة الشؤون الصحية 37 عضوا، و لجنة الثقافة والاعلام والاثار 15 عضوا، ولجنة السياحة والطيران المدني 13 عضوا، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 9 أعضاء، ولجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية 32 عضوا، ولجنة الشؤون الافريقية 9 أعضاءلجنة التضامن الإجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة 20 عضوا.

النائب أشرف رشاد ممثلا للأغلبية بدور الانعقاد الثانى

وشهدت أيضا اختيار حزب مستقبل وطن، للنائب أشرف رشاد الشريف، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب، وذلك لدور الانعقاد الثانى على التوالى، ليكون ممثلا للأغلبية بدور الانعقاد الثانى.

كما تم إخطار المجلس باختيار النائب أيمن أبو العلا، ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ، واختيار النائب إيهاب منصور لحزب المصرى الديمقراطى، والنائب أحمد شلبى لحزب حماة الوطن، والنائب عاطف مغاورى ممثلا لحزب التجمع.

انطلاق ثانى جلسات دور الانعقاد الثانى للنواب والإعلان عن قوائم اللجان المبدئية

كما أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ،(٣)مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس ، وهى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين. (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية) وأيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين. (يحالا إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة)

جبالى يحيل تعديلات «حقوق المسنين ونقابة الفنانين» للجان النوعية

وانطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الأحد، وذلك فىى ضوء عقد ثلاثة جلسات لاستكمال إجراءات انطلاقة دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، والذى بدأت أمس السبت بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمجلس للانعقاد فى 2إكتوبر من الشهر الجارى وفق الدستور.

الجلسة الأولى انطلقت فى الحادية عشرة صباحا حيث تم الإعلان عن الاعتـذارات،و الرســـائل، والإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، بعد أن فتح الباب للأعضاء أمس لإبداء رغباتهم بشأن اللجان النوعية، ومع الإعلان تم رفع أعمال الجلسة لتعقد الجلسة الثانية فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم حيث يتم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

وعقب الإعلان عن هذه القوائم يدعو رئيس المجلس الأعضاء فى اللجان المختلفة لإجراء انتخابات هيئات المكاتب ويقوم برفع أعمال الجلسة الثانى لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات، لتعقد الجلسة الثالثة فى تمام (الساعة الثانية والنصف مساءً) حيث تشهد إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس وتقديم التهنئة للأعضاء الذين نالوا ثقة زملائهم.