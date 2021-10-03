/654034/ارتفاع-أسعار-الذهب-وعيار-21-يصل-لـ-773-جنيه

يسعى الكثير من المواطنين التعرف على أسعار الذهب فى مصر اليوم، خاصة فى ظل عدم الاستقرار الكبير خلال الأيام الماضية.

دوت الخليج

أسعار الذهب اليوم

ورصد موقع دوت الخليج تأثر الذهب فى مصر بالأسعار العالمية، والتى شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاع وانخفاض، حيث أن سعر عيار 21 بعد الارتفاع الأخير قد وصل لـ 773 جنيه.

ووفقًا لما تم الاطلاع عليه من شعبة الذهب، فإن الأسعار في سوق الصاغة، يتراوح عيار 24 قيراطا من 882 إلى 884 جنيها، بينما يتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 772 إلى 774 جنيها.

تأثر الذهب بالأسعار العالمية

وأيضًا يتراوح سعر الذهب عيار 18 من 662 إلى 664 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6176 إلى 6192 جنيها.

ويترقب سعر الذهب عودة البورصة ، الاثنين، لتحديد مساره الجديد بعدما أصبح الذهب هو الملاذ الآمن ضد مخاطر أزمة شركة العقارات الصينية افرجراند، والتى تهدد بأزمة اقتصادية فى حالة عدم وفائها بإلتزاماتها.