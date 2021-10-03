/654045/استقرار-فى-أسعار-الخصروات-والبطاطس-بـ-6-جنيه
يرصد دوت الخليج فى التقرير التالي أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق، والتى تشهد استقرار نسبي فى الأسعار.
دوت الخليج
أسعار الخضروات اليوم
وأسعار الخضروات والفاكهة فى المحافظات شهدت تذبذب واضح فى الأسعار، حيث أن الطماطم بين 3.50 جنيه إلى 6.50 جنيهات للكيلو، و البطاطس بين 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.
وأيضا أسعار الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه والبصل من 1.75 إلى 3.5 جنيه، فيما جاء سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 5 جنيهات، والفاصوليا بين 7 إلى 13 جنيها، والفلفل الرومي بـ 5 جنيهات، والثوم بين 18 إلى 22 جنيها والبامية من 5 إلى 9 جنيهات.
تذبذب فى أسعار الخضروات
ووفقًا لما تم رصده فى سوق الخضار فإن أسعار الكوسة تترواح بين 3 إلى 5.5 جنيه، بينما الفاصولياء لتتراوح من 9 إلى 15 جنيها، والباذنجان البلدي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
كما استقر الفلفل الرومي ليتراوح من 3 إلى 5.5 جنيه، والفلفل الحامي ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
وبالنسبة للخيار البلدي فيتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات، واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
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