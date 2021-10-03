/654045/استقرار-فى-أسعار-الخصروات-والبطاطس-بـ-6-جنيه

دوت الخليج

أسعار الخضروات اليوم

وأسعار الخضروات والفاكهة فى المحافظات شهدت تذبذب واضح فى الأسعار، حيث أن الطماطم بين 3.50 جنيه إلى 6.50 جنيهات للكيلو، و البطاطس بين 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.

وأيضا أسعار الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه والبصل من 1.75 إلى 3.5 جنيه، فيما جاء سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 5 جنيهات، والفاصوليا بين 7 إلى 13 جنيها، والفلفل الرومي بـ 5 جنيهات، والثوم بين 18 إلى 22 جنيها والبامية من 5 إلى 9 جنيهات.

تذبذب فى أسعار الخضروات

ووفقًا لما تم رصده فى سوق الخضار فإن أسعار الكوسة تترواح بين 3 إلى 5.5 جنيه، بينما الفاصولياء لتتراوح من 9 إلى 15 جنيها، والباذنجان البلدي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

كما استقر الفلفل الرومي ليتراوح من 3 إلى 5.5 جنيه، والفلفل الحامي ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وبالنسبة للخيار البلدي فيتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات، واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.