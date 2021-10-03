/654047/تعرف-علي-موعد-مباراة-توتنهام-أمام-أستون-فيلا-والتشكيل-المتوقع

يحل اليوم نادي توتنهام الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً علي نظيرة نادي أستون فيلا في مباراة الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة توتنهام ضد أستون فيلا على قناة “beIN Sports 1 HD Premium”.

الجدير بالذكر أن فريق توتنهام يحتل حاليًا المركزالحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط

بينما يحتل فريق أستون فيلا المركز الثامن، برصيد 10 نقاط، بعدما فاز في 3 مباريات، تعادل في لقاء وخسر في مواجهتين..

“beIN Sports 1 HD Premium”.

تشكيل توتنهام المتوقع

من المتوقع أن يبدأ جوزية مورينيو مدرب فريق توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لوريس.

الدفاع: تانجانجا، داير، سانشيز، ريجيلون.

الوسط: آلي، هويبرج، ندومبيليه.

الهجوم: سون هيونج مين، هاري كين، لوكاس مورا.

تشكيل أستون فيلا المتوقع

حراسة المرمي: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: تيرون منجز، كورتني هوس، إزري كونسا

خك الوسط: ماتي كاش، جون ماكجين ، جاكوب رامزي، دوجلاس لويز، مات تارجيت

خط الهجوم: أولي واتكينز، داني إنجيز.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1-تشيلسي16 نقطة من 7 مباريات.

2- ليفربول14 نقطة من 6 مباريات.

3-مانشستر يونايتد14 نقطة من 6 مباريات.

4-إيفرتون14 نقطة من 6 مباريات.

5- برايتون 14 نقطة من 6 مباريات.

6- مانشستر سيتي13 نقطة من 6 مباريات.

نتيجة مباراة تشيلسي أمام ثاوثهامبتون

إفتتح فريق تشيلسي التسجيل في الدقيقة التاسعة من شوط المباراة الأول عن طريق المدافع تشالوباة لتصبح النتيجة تفوق البلوز مبكراً بهدف مقابل لاشيئ.

ثم يحرم حكم الراية مهاجم نادي تشيلسي لوكاكو من تسجيل الهدف الثاني في المباراة بسبب وقوعة في التسلل قبل تسديدة للكرة في المرمي وتستمر النتيجة بتقدم تشيلسي بهدف نظيف.

وفي الدقيقة40 يلغي حكم اللقاء الهدف الثاني لفريق تشيلسي واللاعب تيمو فيرنر بسبب وجود خطأ في بداية اللعبة التي تم من خلالها إحراز الهدف.

وينتهي شوط المباراة الأول بتقدم فريق تشيلسي بنتيجة هدف مقابل لاشيئ, أحرزة اللاعب تشالوباة.

ثم تعادل فريق ثاوثهامبتون مع بداية شوط المباراة الثاني بعد الحصول علي ركلة جزاء في الدقيقة59 سددها اللاعب وورد براوس لتصبح النتيجة تعادل الفريقين إيجابياً بهدف لمثلة.

وفي الدقيقة 75 قام حكم اللقاء بطرد صاحب هدف فريق ثاوثهامبتون اللاعبوورد براوس, بعد تدخل عنيف علي لاعب نادب تشيلسي جورجينيو.

ويتمكن أخيرا اللاعب تيمو فيرنر من تسجيل الهدف الثاني لفريق تشيلسي وهدف الفوز بالمباراة وذلك في الدقيقة 83 من شوط المباراة الثاني

.وفي الثواني الأخيرة يضيف اللاعب بن تشيلول الهدف الثالث لمصلحة فريق تشيلسي بعد متابعة لكرة إرتدت من حارس المرمي.

وتنتهي المباراة بتقدم فريق تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد ليرتفع رصيدة إلي 16 نقطة ويتصدر بها ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.