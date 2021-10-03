/654049/النائب-أشرف-رشاد-ممثلا-للأغلبية-بدور-الانعقاد-الثانىوأيمن-أبو-العلا-للإصلاح-والتنمية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الإعلان عن اختيار حزب مستقبل وطن، للنائب أشرف رشاد الشريف، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب، وذلك لدور الانعقاد الثانى على التوالى، ليكون ممثلا للأغلبية بدور الانعقاد الثانى.

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كما تم إخطار المجلس باختيار النائب أيمن أبو العلا، ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ، واختيار النائب إيهاب منصور لحزب المصرى الديمقراطى، والنائب أحمد شلبى لحزب حماة الوطن، والنائب عاطف مغاورى ممثلا لحزب التجمع.

وانطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الأحد، وذلك فىى ضوء عقد ثلاثة جلسات لاستكمال إجراءات انطلاقة دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، والذى بدأت أمس السبت بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمجلس للانعقاد فى 2إكتوبر من الشهر الجارى وفق الدستور.

الجلسة الأولى انطلقت فى الحادية عشرة صباحا حيث تم الإعلان عن الاعتـذارات،و الرســـائل، والإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، بعد أن فتح الباب للأعضاء أمس لإبداء رغباتهم بشأن اللجان النوعية، ومع الإعلان تم رفع أعمال الجلسة لتعقد الجلسة الثانية فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم حيث يتم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

النائب أشرف رشاد ممثلا للأغلبية بدور الانعقاد الثانى..وأيمن أبو العلا للإصلاح والتنمية

وعقب الإعلان عن هذه القوائم يدعو رئيس المجلس الأعضاء فى اللجان المختلفة لإجراء انتخابات هيئات المكاتب ويقوم برفع أعمال الجلسة الثانى لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات، لتعقد الجلسة الثالثة فى تمام (الساعة الثانية والنصف مساءً) حيث تشهد إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس وتقديم التهنئة للأعضاء الذين نالوا ثقة زملائهم.