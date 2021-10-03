/654053/النواب-يحيل-تعديلات-حقوق-المسنين- ونقابة-الفنانين-التشكيليين-للجان-النوعية

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، ٣مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة حيث مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، وتمت الإحالة إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)

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أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.وتم إحالتهما لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.

وشهدت الجلسة أيضا اختيار حزب مستقبل وطن، للنائب أشرف رشاد الشريف، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب، وذلك لدور الانعقاد الثانى على التوالى، ليكون ممثلا للأغلبية بدور الانعقاد الثانى.

كما تم إخطار المجلس باختيار النائب أيمن أبو العلا، ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ، واختيار النائب إيهاب منصور لحزب المصرى الديمقراطى، والنائب أحمد شلبى لحزب حماة الوطن، والنائب عاطف مغاورى ممثلا لحزب التجمع.

النواب يحيل تعديلات «حقوق المسنين ونقابة الفنانين التشكيليين» للجان النوعية

الجلسة الأولى انطلقت فى الحادية عشرة صباحا حيث تم الإعلان عن الاعتـذارات،و الرســـائل، والإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، بعد أن فتح الباب للأعضاء أمس لإبداء رغباتهم بشأن اللجان النوعية، ومع الإعلان تم رفع أعمال الجلسة لتعقد الجلسة الثانية فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم حيث يتم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

وعقب الإعلان عن هذه القوائم يدعو رئيس المجلس الأعضاء فى اللجان المختلفة لإجراء انتخابات هيئات المكاتب ويقوم برفع أعمال الجلسة الثانى لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات، لتعقد الجلسة الثالثة فى تمام (الساعة الثانية والنصف مساءً) حيث تشهد إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس وتقديم التهنئة للأعضاء الذين نالوا ثقة زملائهم.