/654024/محافظ-البحيرة-يستقبل-وزير-الشباب-والرياضة-بمدينة-وادى-النطرون

ٱستقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اليوم بمدينة وادي النطرون الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتأتى ذلك فى مستهل جوله لتفقد وافتتاح العديد من الصروح الرياضيه بمحافظة البحيرة بمراكز وادى النطرون و كوم حمادة وبدر وأبو المطامير ودمنهور حيث رحب المحافظ بالسيد الوزير والوفد المرافق له على أرض البحيرة مشيرا أن قطاع الشباب والرياضة يشهد تطوراً ملحوظاً على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى. محافظ البحيرة يستقبل الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمدينة وادى النطرون وأكد محافظ البحيرة على التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة لانشاء وتطوير العديد من المنشأت الرياضية كون الشباب أهم مشروع تستثمر فيه الدولة لصالح الوطن وتوجيه كافة أوجه الدعم والرعاية لدعم المنظومة الرياضية على أرض المحافظة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال لأهمية الرياضة ومراكز الشباب فى العمل على تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية . حضر الإستقبال د نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد والعميد أ.ح احمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة ود إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس السيد حمزة رئيس مدينة وادي النطرون وعدد من أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ بمحافظة البحيرة.

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