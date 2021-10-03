جبالى يحيل 3 مشروعات قوانين حكومية للجان النواب النوعية

جدة - نرمين السيد - وجاء مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة حول إصدار قانون حقوق المسنين، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدنى، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.