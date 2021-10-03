رشاد لمستقبل وطن.. البرلمان يستكمل إعلان رؤساء الهيئات البرلمانية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، والتى تشهد إعلان تشكيل اللجان النوعية بالمجلس وعددها 25 لجنة نوعية. وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن حزب الإصلاح والتنمية اختار النائب أيمن أبو العلا، ممثلا للحزب أمام البرلمان، والنائب إيهاب منصور، ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى. كما أعلن رئيس مجلس النواب، أن النائب أحمد شلبى، ممثلا لحزب حماة الوطن أمام البرلمان. وبدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث إنه من المقرر إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

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