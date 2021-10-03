فيديو.. رئيس المحكمة الدستورية: الرئيس السيسى وجه بضرورة رقمنة العدالة

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار سعيد مرعى - فى تصريحات خاصة لبرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى- إن "كل الجهات والهيئات القضائية بدأت عقد اتفاقيات وإبرام عقود مع وزارة الاتصالات؛ لرقمنة العدالة، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة السريعة التى يريدها كل مواطن".

وأضاف أن مسألة رقمنة العدالة تؤكد اهتمام الرئيس السيسى بحقوق الإنسان، وتيسير حق التقاضى للمواطنين، مؤكدا أنه يتم حاليا إعداد برامج تدريبية للذين يتولون عملية رقمنة العدالة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى فعل الاستحقاق الدستورى المتمثل فى تعيين المرأة بمجلس الدولة والنيابة العامة.

وحول الإنجازات التى تمت خلال العام الماضى، أشار رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن كل المحاكم أنجزت خلال العام القضائى الماضى نسبة كبيرة مما نظر أمامها من قضايا، وهذا يدل على أن المحاكم عازمة على إنهاء كل القضايا والمنازعات التى تنظر فيها.