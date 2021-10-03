مدبولى يهنئ السيسى بذكرى أكتوبر: سنواصل بذل الجهد من أجل التنمية

جدة - نرمين السيد - وفى برقيته، عبّر رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أخلص التهانى وأطيب التمنيات للرئيس بهذه المناسبة الخالدة، التى سطّرها بأحرف من نور شهداء مصر الأبرار، والتى ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصرى بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم؛ من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، إيمانًا ويقينًا أنهم أصحاب الحق، ليصنعوا ملحمة نصر أكتوبر المجيد.

وبهذه المناسبة، عاهد الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة الحكومة بذل قصارى جهودها من أجل تحقيق التنمية الشاملة فى ربوع البلاد، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الخالدة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالخير والتقدم والازدهار.