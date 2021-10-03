فيديو- محافظ الجيزة يتابع تجهيزات كبارى السيارات والمشاة على ترعة المريوطية

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية لإقامة وتطوير كبارى المشاة والسيارات الجارى إنشاءها على ترعة المريوطية، وذلك فى اطار المتابعات الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها للوقوف على نسب التنفيذ.





كما تفقد الكبارى الواقعة بمناطق العروبة واستديو مصر وتقاطع شارع ترسا مع المريوطية للوقوف على التجهيزات النهائية للكبارى لما لها من أهمية فى نقل حركة المواطنين من وإلى البر الشرقى والغربى لطريق المريوطية مشددا على ضرورة تغطية أى كابلات كهربائية بمحيط الكباري ليتماشى مع النسق العام للطريق.

وكلف المحافظ بسرعه الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية والتى تشمل دهان البلدورات ومد الكابلات الكهربائية وتركيب أعمدة الإنارة وإجراء التنسيق النهائى لأرصفه المشاة.

وتابع إجراء التخطيط المرورى للبر الغربى لطريق المريوطية مشددا على مديرية الطرق بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال للإنتهاء من الطريق بالكامل.

كما تفقد محافظ الجيزة ممشى الأكشاك الحضارية والمطاعم الجديدة الجارى تجهيزها بكورنيش المريوطية لمتابعة التجهيزات الجارية والوحدات الجديدة التى تم وضعها بالإضافة إلى أعمال البنية التحتيه التى يتم تجهيزها بالمنطقة من وصلات لمياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ودورات المياه مشددا على ضرورة أن تتم التجهيزات على أفضل ما يكون لينال استحسان المواطنين أسوة بما تم فى المرحلة الأولى من الأكشاك.

وحرص المحافظ على الالتقاء بأحد مستأجرى الوحدات الحضارية بممشى المريوطية موجها بضرورة مراعاة الشكل الجمالى فى الوحدة سواء كان مطعم او كافيه والحفاظ على النظافه بمحيط الوحدة.

ورافق المحافظ خلال الجولة علاء بدران السكرتير العام والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وأشرف تامر رئيس حى الطالبية.