بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - وفى الجلسة الثانية اليوم، يتم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ويعقب ذلك دعوة الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس - الوكيلين - أمناء السر).

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