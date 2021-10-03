/654075/رئيس-الوزراء-يهنئ-وزير-الدفاع-بذكرى-نصر-أكتوبر-المجيد

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

دوت الخليج

رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر المجيد

وعبّر رئيس الوزراء، في برقيته، عن تقديم أخلص التهاني مقرونة بأطيب التمنيات لوزير الدفاع ولجميع رجال وأبناء قواتنا المسلحة البواسل بهذه المناسبة التي ستظل خالدة عبر مختلف العصور، تروي قصص الانتصارات والبطولات التي قام بها هؤلاء الأبطال؛ دفاعا عن الوطن وصوناً لحريته وكرامته، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ رجال القوات المسلحة درعًا واقية للوطن ضد أي محاولة للعبث بأمنه واستقراره.

انتصار أكتوبر

هذا وتحتفل مصر كل عام فى العاشر من رمضان، بذكرى انتصار 10 رمضان 1393 هجرية، "حرب اكتوبر 1973" وهى الحرب التى انتصر فيها الجيش المصرى على العدو.

حرب أكتوبر، هي حرب شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973، حيث جرى تنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على القوات الإسرائيلية؛ أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة. وقد ساهمت في الحرب بعض الدول العربية سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي.