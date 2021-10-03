دوت الخليج ينشر أسماء أعضاء لجنة الزراعة بدور الانعقاد الثاني

/654073/تحيا-مصر-ينشر-أسماء-أعضاء-لجنة-الزراعة-بدور-الانعقاد-الثاني

ينشر موقع دوت الخليج أسماء أعضاء لجنة الزراعة والري والموارد المائية، بدور الإنعقاد الثاني، وذلك بعد أن تم فتح باب الرغبات منذ أمس وحتى صباح اليوم الأحد، حيث ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنها بالجلسة العامة للبرلمان بشكل مبدئى وشكل نهائى على أن تجرى الانتخابات لهيئات المكاتب .

وتشهد أروقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الأحد، عقد ثلاثة جلسات لاستكمال إجراءات انطلاقة دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، والذى بدأت أمس السبت بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمجلس للانعقاد فى 2إكتوبر من الشهر الجارى وفق الدستور. الجلسة الأولى ستتم فى الحادية عشرة صباحا حيث سيتم الإعلان عن الاعتـذارات،و الرســـائل، ومن ثم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، بعد أن فتح الباب للأعضاء أمس لإبداء رغباتهم بشأن اللجان النوعية، ومع الإعلان سيتم رفع أعمال الجلسة لتعقد الجلسة الثانىة فى تمام الساعة الثانة عشرة من ظهر اليوم حيث يتم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء. وعقب الإعلان عن هذه القوائم يدعو رئيس المجلس الأعضاء فى اللجان المختلفة لإجراء انتخابات هيئات المكاتب ويقوم برفع أعمال الجلسة الثانى لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات، لتعقد الجلسة الثالثة فى تمام (الساعة الثانية والنصف مساءً) حيث تشهد إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس وتقديم التهنئة للأعضاء الذين نالوا ثقة زملائهم.

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