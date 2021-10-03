/654071/رئيس-النواب-يعلن-عدم-تلقي-اعتراضات-على-تشكيل-اللجان

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدم تلقي أي اعتراضات أو اقتراحات على تشكيل قوائم اللجان النوعية للبرلمان والبالغ عددها 25 لجنة نوعية.

وكشف أمام الجلسة العامة للبرلمان، قواعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس - الوكيلين - أمناء السر)، بحيث يترأس عملية الانتخاب أكبر الأعضاء سنا ويعاونه الأصغر سنا. وطالب حنفي جبالي، أعضاء المجلس، لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، بحيث يتم إجراء الانتخابات بحضور أغلبية أعضاء اللجنة (50% + 1)، وعلى أن تتم الانتخابات لمدة ساعة. وفي الجلسة الختامية اليوم، يتم إعلان التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية للبرلمان.

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